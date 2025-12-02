Finale du Tremplin Alice 2026 Conservatoire de Vichy Communauté Cusset

Finale du Tremplin Alice 2026

Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté Cusset Allier

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

Le Festival Alice, organisée par MNA Taylor lance de nouveau son tremplin pour son édition 2026 !

Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 41 32 52 contact@alice-festival.com

English :

The Alice Festival, organized by MNA Taylor, is once again launching its springboard for its 2026 edition!

