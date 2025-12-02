Finale du Tremplin Alice 2026 Conservatoire de Vichy Communauté Cusset
Finale du Tremplin Alice 2026 Conservatoire de Vichy Communauté Cusset samedi 14 mars 2026.
Finale du Tremplin Alice 2026
Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Le Festival Alice, organisée par MNA Taylor lance de nouveau son tremplin pour son édition 2026 !
.
Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 41 32 52 contact@alice-festival.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Alice Festival, organized by MNA Taylor, is once again launching its springboard for its 2026 edition!
L’événement Finale du Tremplin Alice 2026 Cusset a été mis à jour le 2025-12-02 par Vichy Destinations