Finale du Tremplin Alice Conservatoire de Vichy Communauté Cusset
Finale du Tremplin Alice
Conservatoire de Vichy Communauté 3 Avenue de la Liberté Cusset Allier
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Tremplin musical dédié aux artistes d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Tremplin Alice propose un concert gratuit et ouvert au public le samedi 14 mars, à l’occasion duquel les cinq finalistes présélectionnés défendront leurs projets musicaux.
Conservatoire de Vichy Communauté 3 Avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@alice-festival.com
English :
A musical springboard dedicated to artists from the Auvergne-Rhône-Alpes region, the Tremplin Alice offers a free concert open to the public on Saturday March 14, at which the five shortlisted finalists will defend their musical projects.
