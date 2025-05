Finale du Tremplin Rock in Hearts 2025 – Portobello Rock Club Caen, 24 mai 2025 19:00, Caen.

Calvados

Finale du Tremplin Rock in Hearts 2025 Portobello Rock Club 7B Avenue de Tourville Caen Calvados

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24 23:00:00

2025-05-24

Quatre groupes normands s’affrontent en concert lors d’une soirée à ne pas manquer, avec comme objectif de prouver au public et au jury qu’ils méritent de rejoindre la programmation du festival Rock in Hearts de cet été !

Le tremplin Rock in Hearts est de retour pour une nouvelle édition, plus ambitieuse que jamais !

Retenus suite à une préselection sur internet pour participer à la finale du tremplin, nos quatre finalistes seront évalués d’une part par un jury de professionnels du spectacle et d’autre part par le public qui disposera d’un bulletin de vote pour sélectionner son talent préféré de la soirée. Les deux gagnants rejoindront le lineup du festival de cet été et joueront le 25 ou 26 juillet du la scène de Rock in Hearts, à Ouistreham.

L’entrée à prix libre (dès 3€) du tremplin permet d’une part de financer le festival et, d’autre part, de financer la lutte contre la précarité étudiante ; la mission relevée par Rock in Hearts en 2025 par le biais de son partenariat avec l’association étudiante l’Ordre du Phénix.

Retrouvez les noms et les informations sur nos finalistes ici https://www.rockinhearts.fr/actus/quatre-groupes-vont-saffronter !

Une entrée = un vote ; en assistant à la soirée, vous jouez un rôle décisif dans la sélection de l’un des gagnants.

Portobello Rock Club 7B Avenue de Tourville

Caen 14000 Calvados Normandie contact@rockinhearts.fr

English : Finale du Tremplin Rock in Hearts 2025

Four bands from Normandy go head-to-head in concert on a night not to be missed, with the aim of proving to the public and the jury that they deserve to join the line-up for this summer’s Rock in Hearts festival!

The Rock in Hearts springboard is back for a new edition, more ambitious than ever!

Our four finalists have been shortlisted on the Internet to take part in the final of the springboard, and will be judged by a jury of showbiz professionals, as well as by the public, who will have the opportunity to vote for their favorite talent of the evening. The two winners will join the line-up for this summer’s festival, playing the Rock in Hearts stage in Ouistreham on July 25 or 26.

Free admission (from 3?) to the springboard not only helps to fund the festival, but also helps to finance the fight against student poverty a mission taken up by Rock in Hearts in 2025 through its partnership with the student association l’Ordre du Phénix.

To find out more about our finalists, click here: https://www.rockinhearts.fr/actus/quatre-groupes-vont-saffronter !

One entry = one vote; by attending the evening, you play a decisive role in selecting one of the winners.

Venue: Portobello Rock Club

German : Finale du Tremplin Rock in Hearts 2025

Vier Bands aus der Normandie treten an einem Abend, den man nicht verpassen sollte, in einem Konzert gegeneinander an. Ihr Ziel: dem Publikum und der Jury zu beweisen, dass sie es verdienen, in das Programm des Festivals Rock in Hearts in diesem Sommer aufgenommen zu werden!

Das Sprungbrett Rock in Hearts ist wieder da und wird in diesem Jahr noch ehrgeiziger sein als je zuvor!

Unsere vier Finalisten, die nach einer Vorauswahl im Internet für die Teilnahme am Finale des Sprungbretts ausgewählt wurden, werden einerseits von einer Jury aus Fachleuten des Showgeschäfts und andererseits vom Publikum bewertet, das einen Stimmzettel erhält, um sein Lieblingstalent des Abends auszuwählen. Die beiden Gewinner werden in das Lineup des Sommerfestivals aufgenommen und treten am 25. oder 26. Juli auf der Bühne von Rock in Hearts in Ouistreham auf.

Der freie Eintritt (ab 3?) für das Sprungbrett dient zum einen der Finanzierung des Festivals und zum anderen der Bekämpfung der studentischen Prekarität, die Rock in Hearts 2025 durch die Partnerschaft mit der Studentenorganisation Ordre du Phénix bekämpfen wird.

Die Namen und Informationen zu unseren Finalisten finden Sie hier: https://www.rockinhearts.fr/actus/quatre-groupes-vont-saffronter!

Ein Eintritt = eine Stimme; wenn Sie den Abend besuchen, spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Auswahl eines der Gewinner.

Veranstaltungsort: Portobello Rock Club

Italiano :

Quattro band della Normandia si affronteranno in concerto in una serata da non perdere, con l’obiettivo di dimostrare al pubblico e alla giuria che meritano di entrare a far parte della line-up del festival Rock in Hearts di quest’estate!

Il trampolino di lancio del Rock in Hearts torna per una nuova edizione, più ambiziosa che mai!

I nostri quattro finalisti sono stati selezionati su Internet per partecipare alla finale del concorso e saranno giudicati sia da una giuria di professionisti dello spettacolo sia dal pubblico, che avrà la possibilità di votare il proprio talento preferito della serata. I due vincitori si uniranno alla line-up del festival di quest’estate, suonando il 25 o il 26 luglio sul palco di Rock in Hearts a Ouistreham.

L’ingresso al trampolino di lancio è gratuito (a partire da 3 euro) e contribuisce a finanziare il festival e la lotta contro la povertà studentesca, una missione intrapresa da Rock in Hearts nel 2025 attraverso la collaborazione con l’associazione studentesca l’Ordre du Phénix.

Potete trovare i nomi e i dettagli dei nostri finalisti qui: https://www.rockinhearts.fr/actus/quatre-groupes-vont-saffronter !

Un’iscrizione = un voto; partecipando alla serata, avrete un ruolo decisivo nella scelta di uno dei vincitori.

Luogo: Portobello Rock Club

Espanol :

Cuatro grupos de Normandía se enfrentarán en concierto en una noche ineludible, con el objetivo de demostrar al público y al jurado que merecen formar parte del cartel del festival Rock in Hearts de este verano

El trampolín Rock in Hearts vuelve para una nueva edición, ¡más ambiciosa que nunca!

Nuestros cuatro finalistas han sido preseleccionados en Internet para participar en la final del concurso, y serán juzgados tanto por un jurado de profesionales del espectáculo como por el público, que tendrá la oportunidad de votar por su talento favorito de la noche. Los dos ganadores formarán parte del cartel del festival de este verano y actuarán los días 25 y 26 de julio en el escenario Rock in Hearts de Ouistreham.

La entrada al trampolín es gratuita (a partir de 3 euros) y contribuye a la financiación del festival, así como a la lucha contra la pobreza estudiantil, misión que Rock in Hearts asumió en 2025 a través de su asociación con la asociación estudiantil l’Ordre du Phénix.

¡Puedes encontrar los nombres y detalles de nuestros finalistas aquí: https://www.rockinhearts.fr/actus/quatre-groupes-vont-saffronter !

Una inscripción = un voto; al asistir a la velada, usted desempeña un papel decisivo en la elección de uno de los ganadores.

Lugar: Portobello Rock Club

