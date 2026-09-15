Informations pratiques

Arles

Finale du trophée de l’Or de Provence – concours de manades

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 15h30. Chemin de la Cabro d’Or Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Club Taurin Raphélois vous donne rendez-vous à Raphèle-les-Arles pour la finale du Trophée Avenir « L’Or de Provence », une course camarguaise réunissant raseteurs et taureaux pour un après-midi de compétition dans les arènes.

Taureaux en piste :



– Li Beloïo – Manade Mogador

– Éole – Manade Chauvin

– Rimbaud – Manade F. Mailhan

– Madote – Manade Chauvet

– Diabolo – Manade Laurent

– Papalino – Manade Lou Pantaï

– Calavon – Manade Richebois



Ils seront face aux raseteurs L. Ameraoui, B. Benhammou, Y. El Mahboub, P. Laurier, E. De Andrade, E. Bernard et R. Kaous. .

Chemin de la Cabro d’Or Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 46 47 00 ctraphelois@outlook.fr

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English :

The Raphélois Bullfighting Club invites you to Raphèle-les-Arles for the final of the “L’Or de Provence” Avenir Trophy, a Camargue bullfight bringing together raseteurs and bulls for an afternoon of competition in the arena.

L’événement Finale du trophée de l’Or de Provence – concours de manades Arles a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme d’Arles