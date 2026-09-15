Finale du trophée de l’Or de Provence – concours de manades Arles
samedi 26 septembre 2026 · Arles
Informations pratiques
Arles
Finale du trophée de l’Or de Provence – concours de manades
Samedi 26 septembre 2026 à partir de 15h30. Chemin de la Cabro d’Or Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le Club Taurin Raphélois vous donne rendez-vous à Raphèle-les-Arles pour la finale du Trophée Avenir « L’Or de Provence », une course camarguaise réunissant raseteurs et taureaux pour un après-midi de compétition dans les arènes.
Taureaux en piste :
– Li Beloïo – Manade Mogador
– Éole – Manade Chauvin
– Rimbaud – Manade F. Mailhan
– Madote – Manade Chauvet
– Diabolo – Manade Laurent
– Papalino – Manade Lou Pantaï
– Calavon – Manade Richebois
Ils seront face aux raseteurs L. Ameraoui, B. Benhammou, Y. El Mahboub, P. Laurier, E. De Andrade, E. Bernard et R. Kaous. .
Chemin de la Cabro d’Or Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 46 47 00 ctraphelois@outlook.fr
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English :
The Raphélois Bullfighting Club invites you to Raphèle-les-Arles for the final of the “L’Or de Provence” Avenir Trophy, a Camargue bullfight bringing together raseteurs and bulls for an afternoon of competition in the arena.
L’événement Finale du trophée de l’Or de Provence – concours de manades Arles a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme d’Arles
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