FINALE DU TROPHÉE PESCALUNE MANU PÉRO 2025 Lunel

277A Rue Tivoli Lunel Hérault

Tarif : 5 – 5 – 24 EUR

COURSE CAMARGUAISE

29 mars 2026 16h
Arènes de Lunel
Tél 06 31 13 19 01
Tarif de 5 € à 24 €
Maestria organisation débute cette saison 2026 avec un beau rendez-vous manqué. En effet, la finale du Trophée pescalune-Manu Péro 2025 a été annulé à cause de la météo, c’est donc avec plaisir que ce superbe concours de manades est reprogrammé le dimanche 29 mars à partir de 16h.   .

277A Rue Tivoli Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 31 13 19 01 

English :

CAMARGUE RACING

march 29, 2026 ? 4pm
Lunel bullring
Tel 06 31 13 19 01
Price: from 5 ? to 24 ?

