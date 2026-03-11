FINALE DU TROPHÉE PESCALUNE MANU PÉRO 2025 Lunel
COURSE CAMARGUAISE
29 mars 2026 16h
Arènes de Lunel
Tél 06 31 13 19 01
Tarif de 5 € à 24 €
Maestria organisation débute cette saison 2026 avec un beau rendez-vous manqué. En effet, la finale du Trophée pescalune-Manu Péro 2025 a été annulé à cause de la météo, c’est donc avec plaisir que ce superbe concours de manades est reprogrammé le dimanche 29 mars à partir de 16h. .
277A Rue Tivoli Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 31 13 19 01
English :
CAMARGUE RACING
march 29, 2026 ? 4pm
Lunel bullring
Tel 06 31 13 19 01
Price: from 5 ? to 24 ?
