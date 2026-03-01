Finale Eloquentia : Le plus grand concours de prise de parole La Seine Musicale Boulogne-Billancourt

Un jury d’exception pour une finale historique.

La 9ᵉ Finale Internationale d’Eloquentia sera évaluée par des personnalités majeures de la culture et de la parole : Lilia Hassaine, écrivaine, Paul de Saint Sernin, humoriste, Sally, journaliste et influenceuse suivie par plus d’1,2 million de personnes, et Bertrand Périer, avocat et référence incontournable de l’éloquence. La soirée sera animée par Mohamed Nouar, stand-upper et figure emblématique des nouvelles formes de prise de parole, en maître de cérémonie.

Depuis plus de dix ans, Eloquentia fait de la prise de parole un levier d’émancipation pour la jeunesse, à la croisée de la culture, du débat citoyen et des expressions artistiques. Né en Seine-Saint-Denis et révélé par le film À voix haute, le concours s’est imposé comme la référence mondiale de l’éloquence francophone, avec aujourd’hui 45 antennes en France et à l’international, 2 500 candidats chaque année et des dizaines de milliers de spectateurs.

Le 25 mars 2026, la Grande Seine de La Seine Musicale accueillera cette finale internationale devant 3.500 spectateurs, pour un rendez-vous culturel majeur. Pour la première fois de son histoire, la finale sera 100 % féminine.

Quatre oratrices issues des quatre coins du monde francophone : Anna (Nanterre), Anna (Montpellier), Abigail (Jacmel – Haïti) et Diénaba (Ziguinchor – Sénégal) s’affronteront lors de battles oratoires spectaculaires, autour d’un thème central de notre époque : l’intelligence artificielle.

Plaidoirie, slam, poésie, rap, stand-up : tous les styles sont permis. Plus qu’un concours, la Finale Internationale d’Eloquentia est une tribune d’expression unique, où la parole devient un acte artistique, politique et profondément humain, porté par des oratrices engagées et singulières.

Après l’Institut de France, le Panthéon, la Philharmonie de Paris, le Bataclan ou encore la Maison de la Radio, Eloquentia confirme avec cette édition 2026 son ambition artistique et citoyenne, en faisant de sa finale un événement culturel incontournable. L’ensemble des bénéfices est reversé à l’association afin de financer des formations à la prise de parole dans des territoires prioritaires, prolongeant l’impact bien au-delà de la scène.

Rendez-vous le 25 mars 2026 à La Seine Musicale pour vivre une soirée intense, engagée et inoubliable.

Finale Eloquentia :

Rendez-vous Mercredi 25 mars prochain à la Seine Musicale pour la finale du plus grand concours de prise de parole.

Le mercredi 25 mars 2026

de 20h00 à 23h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-26T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T20:00:00+02:00_2026-03-25T23:30:00+02:00

La Seine Musicale 1 Ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt



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