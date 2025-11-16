Finale et palmarès du Concours International de Chant lyrique Le Théâtre Scène nationale de Mâcon Mâcon

Finale et palmarès du Concours International de Chant lyrique

Le Théâtre Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-16

Le public sera également invité à désigner son candidat favori. Pour animer cette soirée mémorable, vous aurez le plaisir de retrouver Saskia De Ville, une voix réputée de France Musique. Temps fort de la soirée l’interprétation de la Pavane de Gabriel Fauré, par les chorales des Polyphonies d’Automne, les finalistes du concours de Chant lyrique et l’Orchestre Symphonique de Mâcon. Une soirée où talent, passion et musique se conjuguent pour offrir un spectacle vibrant et émouvant. .

