Finale Grand Prix de France FFFCN – Halle Chaban Delmas Valence, 31 mai 2025 11:00, Valence.

Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-05-31 11:00:00

La finale FFFCN approche à grands pas et les athlètes sont en pleine prépa — affûtage, posing, mindset… ça bosse dur dans l’ombre pour briller sur scène à Valence !

Halle Chaban Delmas Avenue Colonel Arnaud Beltrame

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 10 67

English :

The FFFCN finals are fast approaching and the athletes are in full preparation? sharpening, posing, mindset? they’re working hard behind the scenes to shine on stage in Valencia!

German :

Das FFFCN-Finale rückt immer näher und die Athleten sind mitten in den Vorbereitungen… Schleifen, Posing, Mindset… es wird hart im Hintergrund gearbeitet, um auf der Bühne in Valencia zu glänzen!

Italiano :

Le finali FFFCN si avvicinano rapidamente e gli atleti si stanno preparando al meglio: affilatura, pose, mentalità… stanno lavorando duramente dietro le quinte per brillare sul palco di Valencia!

Espanol :

Las finales de la FFFCN se acercan rápidamente y los atletas están en plena preparación… afinando, posando, mentalizándose… ¡trabajan duro entre bastidores para brillar en el escenario de Valencia!

