Finale IFBB Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Vendredi 10 avril 2026 de 15h à 20h.

Samedi 11 avril 2026 à partir de 9h30.

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 9h30. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-04-10 09:30:00

fin : 2026-04-12

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Assistez à la finale de bodybuilding et de fitness à la Halle de Martigues.

10 avril Pesée et toise. Enregistrement des participants l’après-midi. Présentation obligatoire en maillot bikini, chaussures et short.

11 avril 1er jour de compétition.

12 avril 2ème jour de compétition.



Sélection Europe Diamond Cup.

Licence IFBB et pièce d’identité obligatoire. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Attend the bodybuilding and fitness final at the Halle de Martigues.

