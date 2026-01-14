Finale IFBB Rond point de l’hôtel de ville Martigues
Finale IFBB Rond point de l’hôtel de ville Martigues vendredi 10 avril 2026.
Finale IFBB
Vendredi 10 avril 2026 de 15h à 20h.
Samedi 11 avril 2026 à partir de 9h30.
Dimanche 12 avril 2026 à partir de 9h30. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-04-10 09:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
Assistez à la finale de bodybuilding et de fitness à la Halle de Martigues.
10 avril Pesée et toise. Enregistrement des participants l’après-midi. Présentation obligatoire en maillot bikini, chaussures et short.
11 avril 1er jour de compétition.
12 avril 2ème jour de compétition.
Sélection Europe Diamond Cup.
Licence IFBB et pièce d’identité obligatoire. .
Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Attend the bodybuilding and fitness final at the Halle de Martigues.
