Finale Mondiale du Grand Prix de Planeur 2025 Centre National de Vol à Voile Château-Arnoux-Saint-Auban
Finale Mondiale du Grand Prix de Planeur 2025
Centre National de Vol à Voile Aérodrome Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-24
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-24
Le Grand Prix Planeur est une compétition internationale prestigieuse de vol à voile.
Centre National de Vol à Voile Aérodrome Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 64 29 71
English :
The Grand Prix Planeur is a prestigious international gliding competition.
German :
Der Grand Prix Planeur ist ein prestigeträchtiger internationaler Segelflugwettbewerb.
Italiano :
Il Grand Prix Planeur è una prestigiosa competizione internazionale di volo a vela.
Espanol :
El Grand Prix Planeur es una prestigiosa competición internacional de vuelo sin motor.
