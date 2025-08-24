Finale Mondiale du Grand Prix de Planeur 2025 Centre National de Vol à Voile Château-Arnoux-Saint-Auban

Début : Samedi 2025-08-24

fin : 2025-08-30

2025-08-24

Le Grand Prix Planeur est une compétition internationale prestigieuse de vol à voile.

Centre National de Vol à Voile Aérodrome Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 64 29 71

English :

The Grand Prix Planeur is a prestigious international gliding competition.

German :

Der Grand Prix Planeur ist ein prestigeträchtiger internationaler Segelflugwettbewerb.

Italiano :

Il Grand Prix Planeur è una prestigiosa competizione internazionale di volo a vela.

Espanol :

El Grand Prix Planeur es una prestigiosa competición internacional de vuelo sin motor.

