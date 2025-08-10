Finale nationale du championnat de France des utilisateurs du chien de troupeau Paulhac

Finale nationale du championnat de France des utilisateurs du chien de troupeau Paulhac dimanche 10 août 2025.

Cantal

Finale nationale du championnat de France des utilisateurs du chien de troupeau Bressanges Paulhac Cantal

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-10 08:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Concours de chien de troupeau au travail avec des bovins. 21 concurrents sont sélectionnés en provenance de toutes les régions d’élevage de France. Nombreuses animations sur place. Restauration et buvette sur place.

.

Bressanges

Paulhac 15430 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 24 49 82 acuct15@cantal.chambagri.fr

English :

Competition for herding dogs working with cattle. 21 competitors selected from all breeding regions of France. Lots of entertainment on site. Catering and refreshments on site.

German :

Wettbewerb für Herdenschutzhunde bei der Arbeit mit Rindern. es werden 21 Konkurrenten aus allen Viehzuchtgebieten Frankreichs ausgewählt. Zahlreiche Animationen vor Ort. Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Concorso per cani da pastore che lavorano con il bestiame. 21 concorrenti sono selezionati da tutte le regioni di allevamento della Francia. Numerosi intrattenimenti in loco. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Concurso para perros pastores que trabajan con ganado. se seleccionan 21 competidores de todas las regiones ganaderas de Francia. Numerosas animaciones in situ. Catering y refrescos in situ.

L’événement Finale nationale du championnat de France des utilisateurs du chien de troupeau Paulhac a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour