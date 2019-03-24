Finale parisienne Tremplin Pulsations 2026 Le Hasard Ludique Paris

Un tremplin national

Pulsations, c’est le concours musical étudiant organisé par les Crous dans toute la France. Les candidats parisiens 2026 se partageront la scène mythique du Hasard Ludique le mardi 24 mars.

Leur objectif ? Tenter de convaincre un jury de professionnels, remporter les prix les plus prestigieux de la soirée et décrocher leur ticket pour l’étape nationale ! Venez les soutenir et les encourager !

Cinq finalistes

ANIS

Pop

ARDEUR

Alternatif Rap Rock Electro

ESTHER BAND

Soul Jazz

LYAN

Cloud Rap Rnb

THE INITIATIV

Indie Rock

Deux concerts de clôture

MUNDABA PRINCESS KINJA | Lauréate 2025 1er Prix

Musique congolaise

CONFESSIONS | Lauréats 2025 Prix spécial Beside

Soul Jazz

Informations pratiques ️ Mardi 24 mars | 19h

Le Hasard Ludique

128 Avenue de Saint-Ouen, Paris 18e ️Entrée gratuite pour toutes et tous

Réservations conseillées (jauge limitée)

https://my.weezevent.com/tremplin-finale-pulsation-2026

Une boisson offerte aux étudiants de l’académie de Paris sur présentation de la carte étudiante Une soirée coorganisée par Beside et le Crous de Paris

Un événement financé par la CVEC du Crous de Paris

Rendez-vous le mardi 24 mars prochain au Hasard Ludique pour découvrir en live les cinq finalistes du tremplin Pulsations !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

https://www.crous-paris.fr/evenement/concerts-live-la-finale-parisienne-de-pulsations-au-hasard-ludique/ communication@crous-paris.fr



