Finale parisienne Tremplin Pulsations 2026 Le Hasard Ludique Paris
Finale parisienne Tremplin Pulsations 2026 Le Hasard Ludique Paris mardi 24 mars 2026.
Un tremplin national
Pulsations, c’est le concours musical étudiant organisé par les Crous dans toute la France. Les candidats parisiens 2026 se partageront la scène mythique du Hasard Ludique le mardi 24 mars.
Leur objectif ? Tenter de convaincre un jury de professionnels, remporter les prix les plus prestigieux de la soirée et décrocher leur ticket pour l’étape nationale ! Venez les soutenir et les encourager !
Cinq finalistes
ANIS
Pop
ARDEUR
Alternatif Rap Rock Electro
ESTHER BAND
Soul Jazz
LYAN
Cloud Rap Rnb
THE INITIATIV
Indie Rock
Deux concerts de clôture
MUNDABA PRINCESS KINJA | Lauréate 2025 1er Prix
Musique congolaise
CONFESSIONS | Lauréats 2025 Prix spécial Beside
Soul Jazz
Informations pratiques
️ Mardi 24 mars | 19h
Le Hasard Ludique
128 Avenue de Saint-Ouen, Paris 18e
️Entrée gratuite pour toutes et tous
Réservations conseillées (jauge limitée)
https://my.weezevent.com/tremplin-finale-pulsation-2026
Une boisson offerte aux étudiants de l’académie de Paris sur présentation de la carte étudiante
Une soirée coorganisée par Beside et le Crous de Paris
Un événement financé par la CVEC du Crous de Paris
Rendez-vous le mardi 24 mars prochain au Hasard Ludique pour découvrir en live les cinq finalistes du tremplin Pulsations !
Public enfants, jeunes et adultes.
Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.
Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.
Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris
Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)
Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)
Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)
