Finale parisienne Tremplin Pulsations 2026 Le Hasard Ludique Paris

Finale parisienne Tremplin Pulsations 2026 Le Hasard Ludique Paris

Finale parisienne Tremplin Pulsations 2026 Le Hasard Ludique Paris mardi 24 mars 2026.

Un tremplin national

Pulsations, c’est le concours musical étudiant organisé par les Crous dans toute la France. Les candidats parisiens 2026 se partageront la scène mythique du Hasard Ludique le mardi 24 mars.

Leur objectif ? Tenter de convaincre un jury de professionnels, remporter les prix les plus prestigieux de la soirée et décrocher leur ticket pour l’étape nationale ! Venez les soutenir et les encourager !

Cinq finalistes

ANIS
Pop

ARDEUR
Alternatif Rap Rock Electro

ESTHER BAND
Soul Jazz

LYAN
Cloud Rap Rnb

THE INITIATIV
Indie Rock

Deux concerts de clôture

MUNDABA PRINCESS KINJA | Lauréate 2025 1er Prix
Musique congolaise

CONFESSIONS | Lauréats 2025 Prix spécial Beside
Soul Jazz

Informations pratiques

️ Mardi 24 mars | 19h
Le Hasard Ludique
128 Avenue de Saint-Ouen, Paris 18e

️Entrée gratuite pour toutes et tous
Réservations conseillées (jauge limitée)
https://my.weezevent.com/tremplin-finale-pulsation-2026
Une boisson offerte aux étudiants de l’académie de Paris sur présentation de la carte étudiante

Une soirée coorganisée par Beside et le Crous de Paris
Un événement financé par la CVEC du Crous de Paris

Rendez-vous le mardi 24 mars prochain au Hasard Ludique pour découvrir en live les cinq finalistes du tremplin Pulsations !
Le mardi 24 mars 2026
de 19h00 à 23h59
gratuit

Entrée gratuite pour toutes et tous 

Réservations conseillées 
(jauge limitée)

https://my.weezevent.com/tremplin-finale-pulsation-2026

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-24T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-25T00:59:00+01:00
Date(s) : 2026-03-24T19:00:00+02:00_2026-03-24T23:59:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen  75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.

Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.
Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris
Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)
Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)
Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.crous-paris.fr/evenement/concerts-live-la-finale-parisienne-de-pulsations-au-hasard-ludique/ communication@crous-paris.fr https://www.facebook.com/crous.paris.officiel https://www.facebook.com/crous.paris.officiel


Afficher la carte du lieu Le Hasard Ludique et trouvez le meilleur itinéraire