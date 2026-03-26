Finale Pony Games Chemin De la Pinède Istres

Finale Pony Games

Dimanche 28 juin 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Challenge intermembre avec des jeux en équipes et la remise des prix.

Inscrivez vous auprès des moniteurs ou du secrétariat. .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99

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English :

Inter-member challenge with team games and prize-giving ceremony.

L’événement Finale Pony Games Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres