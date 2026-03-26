Finale Pony Games Chemin De la Pinède Istres

Finale Pony Games Chemin De la Pinède Istres dimanche 28 juin 2026.

Finale Pony Games

Dimanche 28 juin 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Challenge intermembre avec des jeux en équipes et la remise des prix.
Inscrivez vous auprès des moniteurs ou du secrétariat.   .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inter-member challenge with team games and prize-giving ceremony.

L’événement Finale Pony Games Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres

À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)