Finale Pony Games Chemin De la Pinède Istres
Finale Pony Games Chemin De la Pinède Istres dimanche 28 juin 2026.
Finale Pony Games
Dimanche 28 juin 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Challenge intermembre avec des jeux en équipes et la remise des prix.
Inscrivez vous auprès des moniteurs ou du secrétariat. .
Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99
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English :
Inter-member challenge with team games and prize-giving ceremony.
L’événement Finale Pony Games Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres
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