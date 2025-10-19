Finale Rallye 2025 Blangy-le-Château
Finale Rallye 2025 Blangy-le-Château dimanche 19 octobre 2025.
Finale Rallye 2025
Centre du village Blangy-le-Château Calvados
Rallye automobile
La Finale de la Coupe de France des Rallyes 2025 empruntera les routes du Pays d’Auge et de la Côte Fleurie, avec un passage attendu à Blangy-le-Château. .
Centre du village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie
English : Finale Rallye 2025
Car rally
German : Finale Rallye 2025
Autorallye
Italiano :
Rally d’auto
Espanol :
Rally de coches
L’événement Finale Rallye 2025 Blangy-le-Château a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Terre d’Auge Tourisme