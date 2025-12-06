Finale Régionale Boxe objectif Championnat de Fance Gymnase Fayole Guéret
Finale Régionale Boxe objectif Championnat de Fance
Gymnase Fayole 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Enzo Moreau La Roza Champion local. Fierté de la Creuse. Il combat à domicile pour décrocher sa place au sommet !
Et ce n’est pas tout les espoirs de l’Académie de Boxe de Guéret seront aussi sur le ring
L’Association ADAS Music prendra les commandes pour transformer le gymnase en une véritable arène !
Jeux de lumière spectaculaires et animation live pour faire vibrer le public toute la soirée !
Venez vivre une soirée de boxe unique émotions, intensité et champions d’exception… à Guéret ! .
Gymnase Fayole 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 40 14 82
