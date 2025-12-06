Finale Régionale Boxe objectif Championnat de Fance Gymnase Fayole Guéret

Finale Régionale Boxe objectif Championnat de Fance Gymnase Fayole Guéret samedi 6 décembre 2025.

Finale Régionale Boxe objectif Championnat de Fance

Gymnase Fayole 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Enzo Moreau La Roza Champion local. Fierté de la Creuse. Il combat à domicile pour décrocher sa place au sommet !

Et ce n’est pas tout les espoirs de l’Académie de Boxe de Guéret seront aussi sur le ring

L’Association ADAS Music prendra les commandes pour transformer le gymnase en une véritable arène !

Jeux de lumière spectaculaires et animation live pour faire vibrer le public toute la soirée !

Venez vivre une soirée de boxe unique émotions, intensité et champions d’exception… à Guéret ! .

Gymnase Fayole 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 40 14 82

English : Finale Régionale Boxe objectif Championnat de Fance

German : Finale Régionale Boxe objectif Championnat de Fance

Italiano :

Espanol : Finale Régionale Boxe objectif Championnat de Fance

L’événement Finale Régionale Boxe objectif Championnat de Fance Guéret a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Grand Guéret