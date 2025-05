Finale régionale de char à voile – Bretteville-sur-Ay, 22 juin 2025 09:00, Bretteville-sur-Ay.

Manche

Finale régionale de char à voile Plage de Bretteville sur Ay Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22 15:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Une trentaine de pilotes de char à voile de la région vont courir pour la dernière étape du championnat régional qui clôturera la saison. C’est l’occasion de voir de belles machines de compétition et découvrir ce sport sur l’une des plus belles plages de France pour la pratique loisir et la compétition. Cet événement est organisé par le club des « Manchots » de Bretteville sur Ay.

Plage de Bretteville sur Ay

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 17 04 04

English : Finale régionale de char à voile

Some thirty regional sand yacht pilots will be racing in the final stage of the regional championship, which will bring the season to a close. It’s an opportunity to see some fine competition machines and discover this sport on one of France’s most beautiful beaches, for both leisure and competition. The event is organized by the « Manchots » club of Bretteville sur Ay.

German :

Etwa 30 Strandsegelpiloten aus der Region werden bei der letzten Etappe der Regionalmeisterschaft, die die Saison abschließt, um die Wette fahren. Dies ist die Gelegenheit, schöne Wettkampfmaschinen zu sehen und diesen Sport an einem der schönsten Strände Frankreichs für Freizeit- und Wettkampfzwecke zu entdecken. Diese Veranstaltung wird vom Club « Les Manchots » aus Bretteville sur Ay organisiert.

Italiano :

Una trentina di piloti di sand yacht della regione gareggeranno nell’ultima tappa del campionato regionale per concludere la stagione. È un’occasione per vedere delle belle macchine da competizione e scoprire questo sport su una delle più belle spiagge francesi, sia per il tempo libero che per la competizione. L’evento è organizzato dal club « Manchots » di Bretteville sur Ay.

Espanol :

Una treintena de pilotos de vela de arena de la región competirán en la última etapa del campeonato regional que cierra la temporada. Es la ocasión de ver algunas de las mejores máquinas de competición y de descubrir este deporte en una de las playas más bellas de Francia, tanto para el ocio como para la competición. La organización corre a cargo del club Manchots de Bretteville sur Ay.

