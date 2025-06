Finale Top 14 Au Relais Gascon Labastide-d’Armagnac 28 juin 2025 19:00

Finale Top 14 Au Relais Gascon Labastide-d'Armagnac 28 juin 2025 19:00

Le verdict des demi-finales rendu, les joueurs ne sont plus qu’à 80 minutes d’un sacre et de pouvoir soulever le bouclier de Brennus ! Mais pour cela, chaque finaliste aura besoin de votre soutien ; c’est pour cela que supporter et amateur de rugby sont attendus au Relais Gascon pour une soirée conviviale sous le signe de l’Ovalie ! .

English : Finale Top 14

With the semi-final verdict in, the players are just 80 minutes away from lifting the Brennus Shield! But to do so, each finalist will need your support, so supporters and rugby fans alike are invited to the Relais Gascon for a convivial evening.

German : Finale Top 14

Nach dem Urteil der Halbfinalspiele sind die Spieler nur noch 80 Minuten davon entfernt, den Brennus-Schild in die Höhe zu stemmen! Deshalb werden die Fans und Rugby-Fans im Relais Gascon zu einem geselligen Abend erwartet.

Italiano :

Con il verdetto delle semifinali, ai giocatori mancano solo 80 minuti per sollevare il Brennus Shield! Per farlo, però, ogni finalista avrà bisogno del vostro sostegno, perciò i tifosi e gli appassionati di rugby sono invitati al Relais Gascon per una serata conviviale.

Espanol : Finale Top 14

Con el veredicto de las semifinales, los jugadores están a sólo 80 minutos de levantar el Escudo de Brennus Pero para ello, cada uno de los finalistas necesitará su apoyo, por lo que se invita a seguidores y aficionados al rugby por igual al Relais Gascon para una velada de convivencia.

