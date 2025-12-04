FINALEMENT RIEN NE CHANGE Couffoulens
Route de Pomas Couffoulens Aude
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Finalement rien ne change Mirail Production Une comédie de Eric Léonard
Tout Public Durée 1h30
Cette pièce nous transporte dans un univers tout à fait singulier, à la fois atemporel et moderne, racontant l’histoire d’une famille bourgeoise qui, comme toutes les autres familles, a son lot de travers et de cachotterie.
Sept personnages vivent dans cet univers d’amour, de tromperies et d’amitié, accompagnés de musique vivante par un Ménestrel-Puck énigmatique.
Mise en scène Charlène Lauer
Régie lumière et son Louis Joly
Scénographie Julie Duverneuil
Tapissière Catherine Le Bihan
Peintre Jean-Jacques Bernadet
Costumes SteakFripes
Graphisme Julie Duverneuil
Avec Arnaud Baudoin, Swan Bélémy, Olivier Bureau, Julie Lagnier, Margaux Langlest, Solène de Sagazan, Christophe Sardain, Christine Stadler
Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie theatredanslesvignes@orange.fr
English :
Finally nothing changes Mirail Production A comedy by Eric Léonard
Open to all Running time: 1:30
This play transports us into a singular universe, at once timeless and modern, telling the story of a bourgeois family which, like all other families, has its share of crookedness and secrecy.
Seven characters live in this world of love, deceit and friendship, accompanied by lively music from an enigmatic Minstrel-Puck.
Director Charlène Lauer
Lighting and sound designer Louis Joly
Set designer Julie Duverneuil
Upholsterer Catherine Le Bihan
Painter Jean-Jacques Bernadet
Costumes SteakFripes
Graphics Julie Duverneuil
With Arnaud Baudoin, Swan Bélémy, Olivier Bureau, Julie Lagnier, Margaux Langlest, Solène de Sagazan, Christophe Sardain, Christine Stadler
German :
Finalement rien ne change Mirail Production Eine Komödie von Eric Léonard
Für alle Altersgruppen Dauer: 1.30 Stunden
Dieses Stück entführt uns in eine ganz eigene Welt, zeitlos und modern zugleich. Es erzählt die Geschichte einer bürgerlichen Familie, die wie jede andere Familie auch ihre Macken und Heimlichkeiten hat.
Sieben Charaktere leben in dieser Welt der Liebe, Täuschung und Freundschaft, begleitet von lebendiger Musik und einem rätselhaften Menestrel-Puck.
Inszenierung Charlène Lauer
Licht- und Tonregie Louis Joly
Bühnenbild Julie Duverneuil
Tapeziererin Catherine Le Bihan
Maler Jean-Jacques Bernadet
Kostüme SteakFripes
Graphische Gestaltung Julie Duverneuil
Mit Arnaud Baudoin, Swan Bélémy, Olivier Bureau, Julie Lagnier, Margaux Langlest, Solène de Sagazan, Christophe Sardain, Christine Stadler
Italiano :
Finalmente non cambia niente Produzione Mirail Una commedia di Eric Léonard
Aperto a tutti Durata: 1h30
Questa commedia ci trasporta in un mondo molto particolare, al tempo stesso senza tempo e moderno, raccontando la storia di una famiglia borghese che, come tutte le altre famiglie, ha la sua parte di storture e segreti.
Sette personaggi vivono in questo mondo di amore, inganno e amicizia, accompagnati da una musica vivace suonata da un enigmatico Minstrel-Puck.
Regia di Charlène Lauer
Designer delle luci e del suono Louis Joly
Scenografa Julie Duverneuil
Tappezziere Catherine Le Bihan
Pittore Jean-Jacques Bernadet
Costumi SteakFripes
Grafica Julie Duverneuil
Con Arnaud Baudoin, Swan Bélémy, Olivier Bureau, Julie Lagnier, Margaux Langlest, Solène de Sagazan, Christophe Sardain, Christine Stadler
Espanol :
Por fin nada cambia Producción Mirail Una comedia de Eric Léonard
Abierto a todos Duración: 1h30
Esta obra nos transporta a un mundo muy especial, a la vez intemporal y moderno, contando la historia de una familia burguesa que, como todas las demás, tiene su parte de torpeza y secretismo.
Siete personajes viven en este mundo de amor, engaño y amistad, acompañados de una animada música interpretada por un enigmático Juglar-Puck.
Dirección: Charlène Lauer
Diseño de iluminación y sonido Louis Joly
Escenografía Julie Duverneuil
Tapicero Catherine Le Bihan
Pintor Jean-Jacques Bernadet
Vestuario SteakFripes
Gráfica Julie Duverneuil
Con Arnaud Baudoin, Swan Bélémy, Olivier Bureau, Julie Lagnier, Margaux Langlest, Solène de Sagazan, Christophe Sardain, Christine Stadler
