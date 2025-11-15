Finalement rien ne change Rue du Pont Louis Lescar

Finalement rien ne change samedi 15 novembre 2025.

Rue du Pont Louis La Charcuterie Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Écrite il y a plus de 30 ans, cette pièce est, à l’origine, une tragédie inspirée de Phèdre. Elle devient une double tragédie lorsque le manuscrit original est oublié dans un vide-poche d’avion. Avec le soutien de Patrick Dupond, Éric Léonard la réécrit pour la scène, toujours en alexandrins, mais sous forme de comédie.

L’oeuvre du même nom est éditée en 2020 et remporte le prix écrivain de l’année

Federico II décerné par Solunto Fondation.

La pièce nous transporte dans un univers tout à fait singulier, à la fois atemporel et

moderne, racontant l’histoire d’une famille bourgeoise qui, comme toutes les autres familles, a son lot de travers et de cachotteries. Une situation très actuelle, un conflit amoureux tant intérieur que sociétal, des personnages que nous connaissons bien.

Auteur Eric Léonard

Mise en scène Charlène Lauer

– réservation obligatoire par téléphone ou sms- .

La Charcuterie Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 90 12 23 lesmutinsdelescar@orange.fr

