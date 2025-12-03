FINALES DE LA COUPE DE FRANCE 2026 – FINALES DU TROPHEE – ACCOR ARENA Paris

FINALES DE LA COUPE DE FRANCE 2026 – FINALES DU TROPHEE Début : 2026-04-24 à 18:00. Tarif : – euros.

FINALES DE LA COUPE DE FRANCE 2026ACCOR ARENA Les Finales de la Coupe de France de basket ce sont six matches, six finales, pour faire le plein de basket tout au long d’une journée riche en émotion et en spectacle.Depuis 1997, l’Accor Arena de Paris accueille les finales de la Coupe de France de basket et ses 15 000 fans déchainés. Au rythme des fanfares et des chants des supporters l’ambiance est garantie dans les tribunes. Sur le terrain les joueurs et les joueuses vont tout donner pour décrocher un nouveau titre et offrir une performance de très haut niveau.Rendez-vous les 24 et 25 avril prochains pour vivre un moment unique !Programme Finale Coupe de France 2026 (sous réserve de modifications)Samedi 25 avril 2026 :10h : Finale U18 Féminines12h30 : Finale U17 Masculins15h00 : Finale Pros Féminines17h45 : Finale Pros Masculins

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75