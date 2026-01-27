Finales de la Coupe de France de volley-ball à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris
Finales de la Coupe de France de volley-ball à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris samedi 28 mars 2026.
Avec 245 281 licenciés sur la dernière saison, le volley-ball connaît un regain depuis son doublé historique lors des Jeux Olympiques de Paris. Il était donc temps pour notre Coupe de France de revenir au sein de la capitale !
Quel meilleur choix que celui de l’écrin de l’Adidas Arena (18e) pour effectuer ce come-back ? Rendez-vous le 28 mars prochain !
Programme
15h15 : finale féminine.
20h15 : finale masculine.
Le samedi 28 mars 2026
de 15h00 à 23h00
payant Tout public.
Adidas Arena 56 Boulervard Ney 75018 Paris
