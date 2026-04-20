Finales de pelote du Challenge Bas Adour Landais Route des Pyrénées Saint-Laurent-de-Gosse

Saint-Laurent-de-Gosse

Finales de pelote du Challenge Bas Adour Landais

Route des Pyrénées Fronton Saint-Laurent-de-Gosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les finales de pelote du Challenge Bas Adour Landais auront lieu toute la journée. Trois parties se joueront le matin et trois parties se joueront également l’après-midi. Le matin se dérouleront des parties de pelote d’initiation pour les débutants, l’après-midi, l’équipe championne de France concourra pour garder son titre. Le midi, des grillades seront préparées. Le soir, le repas est sur réservation avec un menu comprenant entrecôte-frites et dessert.

L’Union Sportive Saint Laurent est un club de Pelote Basque, de statut associatif. Fondée en 1978, elle propose, depuis sa création, la pratique de la pala ancha sur son fronton Place Libre. .

Route des Pyrénées Fronton Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 31 08

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English : Finales de pelote du Challenge Bas Adour Landais

L’événement Finales de pelote du Challenge Bas Adour Landais Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Seignanx