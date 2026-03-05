Finales du championnat de France de Joko Garbi Mur à Gauche Salle Airetik Saint-Palais
Finales du championnat de France de Joko Garbi Mur à Gauche Salle Airetik Saint-Palais dimanche 8 mars 2026.
Finales du championnat de France de Joko Garbi Mur à Gauche
Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Finales du championnat de France de Joko Garbi Mur à Gauche à Saint-Palais ! Au programme
– 10h M12 Poussins Hardoytarrak (Anglet) contre Aviron Bayonnais (Bayonne)
– 11h M14 Benjamins SPUC Pilota (St Pée sur Nivelle) contre Kapito Harri (Ustaritz)
– 14h30 M16 Minimes Allande BOURDE et Gilen OYHAMBURU de l’USSP (St Palais) contre Hardoytarrak (Anglet)
– 15h30 M19 Cadets Xalbat BOURDE et Pierre MENDRIBIL de l’USSP (St Palais) contre SPUC Pilota (St Pée sur Nivelle)
– 16h30 Séniors National B Hiriburuko Ainharak (St Pierre d’Irube) contre Kapito Harri (Ustaritz)
– 17h30 Séniors National A Zaharrer Segi (St Etienne de Baigorry) contre Zaharrer Segi (St Etienne de Baigorry)
Buvette et restauration sur place. .
Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 60 34
