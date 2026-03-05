Finales du championnat de France de Joko Garbi Mur à Gauche Salle Airetik Saint-Palais

Finales du championnat de France de Joko Garbi Mur à Gauche

Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Finales du championnat de France de Joko Garbi Mur à Gauche à Saint-Palais ! Au programme

– 10h M12 Poussins Hardoytarrak (Anglet) contre Aviron Bayonnais (Bayonne)

– 11h M14 Benjamins SPUC Pilota (St Pée sur Nivelle) contre Kapito Harri (Ustaritz)

– 14h30 M16 Minimes Allande BOURDE et Gilen OYHAMBURU de l’USSP (St Palais) contre Hardoytarrak (Anglet)

– 15h30 M19 Cadets Xalbat BOURDE et Pierre MENDRIBIL de l’USSP (St Palais) contre SPUC Pilota (St Pée sur Nivelle)

– 16h30 Séniors National B Hiriburuko Ainharak (St Pierre d’Irube) contre Kapito Harri (Ustaritz)

– 17h30 Séniors National A Zaharrer Segi (St Etienne de Baigorry) contre Zaharrer Segi (St Etienne de Baigorry)

Buvette et restauration sur place. .

Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 60 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Finales du championnat de France de Joko Garbi Mur à Gauche

L’événement Finales du championnat de France de Joko Garbi Mur à Gauche Saint-Palais a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Pays Basque