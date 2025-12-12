Finales du championnat du Béarn Oloron-Sainte-Marie

Finales du championnat du Béarn

4 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Dans le cadre du centenaire de la pelote d’Oloron et des 30 ans du Pilotari club oloronais, le club et la ville invitent les amateurs de la discipline ou simplement les plus curieux à les rejoindre pour les quatre finales du championnat du Béarn 2025 de gomme trinquet hommes.

Figure aussi au programme une grande rétrospective de la pelote oloronaise, accessible tout le week-end dans la salle de restaurant du complexe. Elle mettra en scène des nombreuses activités, photos ou éléments d’archives ainsi que les sept installations de pelote basque d’Oloron. .

4 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 02 09 43 pilotaricluboloronais@gmail.com

