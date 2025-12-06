Finales du Championnat Grand Est Thann

Finales du Championnat Grand Est

10 place de la Halle des sports Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00

Finales du Championnat Grand Est, en présence du MRC, avec combats amateurs élite et un affrontement professionnel.

Les finales du Championnat Grand Est offrent une soirée intense mettant en lumière l’engagement des boxeurs, en présence du MRC. Entre amateur élite et combat professionnel, l’événement promet technicité et émotions fortes. .

10 place de la Halle des sports Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 63 99 74

Grand Est Championship finals, in the presence of the MRC, with elite amateur bouts and a professional clash.

