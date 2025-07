Finales Mondial de la praline Lyon

Finales Mondial de la praline Lyon dimanche 28 septembre 2025.

Finales Mondial de la praline

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-28

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-28

Après deux éditions réussies, cet événement culinaire unique organisé autour d’un concours mettant en avant la Praline sous toutes ses formes revient en 2025 !

.

Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@mondialdelapraline.com

English :

After two successful editions, this unique culinary event organized around a competition featuring Praline in all its forms is back in 2025!

German :

Nach zwei erfolgreichen Ausgaben kehrt dieses einzigartige kulinarische Ereignis, das um einen Wettbewerb herum organisiert ist, der die Praline in all ihren Formen in den Vordergrund stellt, 2025 zurück!

Italiano :

Dopo due edizioni di successo, questo evento culinario unico nel suo genere, organizzato attorno a un concorso che mette in mostra la pralina in tutte le sue forme, torna nel 2025!

Espanol :

Tras dos exitosas ediciones, este acontecimiento culinario único, organizado en torno a un concurso que muestra el praliné en todas sus formas, ¡vuelve en 2025!

L’événement Finales Mondial de la praline Lyon a été mis à jour le 2025-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme