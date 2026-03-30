Finales nationales de Billard Gymnase David Nièpce Sennecey-le-Grand
Finales nationales de Billard Gymnase David Nièpce Sennecey-le-Grand vendredi 3 avril 2026.
Finales nationales de Billard
Gymnase David Nièpce 18 Rue des Mûriers Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-03
Du 3 au 6 avril 2026, Sennecey-le-Grand devient la capitale du billard ! Le Gymnase David Niepce accueille les Finales Nationales pour quatre jours de compétition intense.
Au programme
_ Vendredi Tournois Flyer dès 20h.
_ Samedi Coupe de France par équipe et Ligue des Champions.
_ Dimanche Finales nationales individuelles.
_ Lundi Championnat national (N1, N2, N3).
Restauration et buvette sur place.
Infos 06 32 21 27 12 .
Gymnase David Nièpce 18 Rue des Mûriers Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 21 27 12
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English : Finales nationales de Billard
L’événement Finales nationales de Billard Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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