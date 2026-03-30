Finales nationales de Billard Gymnase David Nièpce Sennecey-le-Grand

Finales nationales de Billard

Gymnase David Nièpce 18 Rue des Mûriers Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

Du 3 au 6 avril 2026, Sennecey-le-Grand devient la capitale du billard ! Le Gymnase David Niepce accueille les Finales Nationales pour quatre jours de compétition intense.

Au programme

_ Vendredi Tournois Flyer dès 20h.

_ Samedi Coupe de France par équipe et Ligue des Champions.

_ Dimanche Finales nationales individuelles.

_ Lundi Championnat national (N1, N2, N3).

Restauration et buvette sur place.

Infos 06 32 21 27 12 .

Gymnase David Nièpce 18 Rue des Mûriers Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 21 27 12

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English : Finales nationales de Billard

L’événement Finales nationales de Billard Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne