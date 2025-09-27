Finales Place Libre 2025 du Pala club de Vielle St Girons Vielle-Saint-Girons

Finales Place Libre 2025 du Pala club de Vielle St Girons Vielle-Saint-Girons samedi 27 septembre 2025.

Finales Place Libre 2025 du Pala club de Vielle St Girons

218 Route de Pichelèbe Vielle-Saint-Girons Landes

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Finales place libre 2025 à Vielle.

14 h 4ème série

15h 3ème série

16h série mixte

17h 2ème série

18h 1ère série

Buvette sur place. Planche de tapas à 5€.

20h Repas à la salle des fêtes de Vielle Paëlla, Tarte aux pommes 12€ Adultes et 8€ Enfants. Réservation auprès de Thomas jusqu’au 20/09 au 06 77 40 17 03 .

218 Route de Pichelèbe Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 17 03

