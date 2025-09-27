Finales Place Libre 2025 du Pala club de Vielle St Girons Vielle-Saint-Girons
Finales Place Libre 2025 du Pala club de Vielle St Girons
218 Route de Pichelèbe Vielle-Saint-Girons Landes
Finales place libre 2025 à Vielle.
14 h 4ème série
15h 3ème série
16h série mixte
17h 2ème série
18h 1ère série
Buvette sur place. Planche de tapas à 5€.
20h Repas à la salle des fêtes de Vielle Paëlla, Tarte aux pommes 12€ Adultes et 8€ Enfants. Réservation auprès de Thomas jusqu’au 20/09 au 06 77 40 17 03 .
218 Route de Pichelèbe Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 17 03
