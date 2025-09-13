FINALES PLAYOFFS BARRACUDAS VS ROUEN (BASEBALL D1) Montpellier

FINALES PLAYOFFS BARRACUDAS VS ROUEN (BASEBALL D1)

Rue des Quatre Vents Montpellier Hérault

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Les deux premières manches de cette finale contre les Huskies de Rouen se joueront en Normandie, les 6 et 7 septembre.

il faudra attendre les 13 et 14 septembre pour pouvoir encourager les Barracudas au Greg Hamilton Park de Montpellier (Domaine Veyrassi)

La première équipe à remporter trois matchs est déclarée championne, et les Barracudas auront l’avantage de jouer à domicile les dernières manches. Champions de France pour la dernière fois en 2023, ils peuvent décrocher le 5e titre de leur histoire.

Venez encourager votre équipe préférée ! .

Rue des Quatre Vents Montpellier 34090 Hérault Occitanie barracudasmontpellier@gmail.com

English :

The first two rounds of the final against the Rouen Huskies will be played in Normandy on September 6 and 7.

you’ll have to wait until September 13 and 14 to cheer on the Barracudas at Montpellier’s Greg Hamilton Park (Domaine Veyrassi)

German :

Die ersten beiden Runden des Finales gegen die Rouen Huskies werden in der Normandie am 6. und 7. September ausgetragen.

müssen Sie sich bis zum 13. und 14. September gedulden, um die Barracudas im Greg Hamilton Park in Montpellier (Domaine Veyrassi) anfeuern zu können

Italiano :

Le prime due tappe della finale contro i Rouen Huskies si giocheranno in Normandia il 6 e 7 settembre.

per tifare i Barracudas al Greg Hamilton Park di Montpellier (Domaine Veyrassi) bisognerà aspettare il 13 e 14 settembre

Espanol :

Los dos partidos de ida de la final contra los Huskies de Rouen se disputarán en Normandía los días 6 y 7 de septiembre.

habrá que esperar hasta el 13 y 14 de septiembre para animar a los Barracudas en el Greg Hamilton Park de Montpellier (Domaine Veyrassi)

