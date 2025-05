Finales régionales OTC – Le Monastère, 28 mai 2025 07:00, Le Monastère.

Aveyron

Finales régionales OTC Chemin des Combelles Le Monastère Aveyron

Gratuit

Début : Mercredi 2025-05-28

fin : 2025-06-01

2025-05-28

Du 28 mai au 1er juin, vivez les Finales régionales OTC 2025 à Combelles sport, fête et convivialité au rendez-vous !

Epreuves Club & Poney, soirées animées, village exposants, vidéos offertes, restauration et ambiance garantie au centre équestre de Combelles. .

Chemin des Combelles

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 30 00 contact@combelles-equitation.fr

English :

From May 28 to June 1, enjoy the OTC 2025 Regional Finals in Combelles: sport, party and fun!

German :

Erleben Sie vom 28. Mai bis 1. Juni die Regionalfinals OTC 2025 in Combelles: Sport, Party und Geselligkeit stehen auf dem Programm!

Italiano :

Dal 28 maggio al 1° giugno, godetevi le finali regionali OTC 2025 a Combelles: sport, festa e divertimento!

Espanol :

Del 28 de mayo al 1 de junio, disfrute en Combelles de las Finales Regionales OTC 2025: ¡deporte, fiesta y diversión!

L’événement Finales régionales OTC Le Monastère a été mis à jour le 2025-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)