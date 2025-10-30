Financement, libertés… : les associations sont-elles en danger ? Hangar 14 Bordeaux

Financement, libertés… : les associations sont-elles en danger ? Jeudi 30 octobre, 19h00 Hangar 14 Gironde

Entrée gratuite, sur inscription.

« Une majorité de nos associations est à bout de souffle », alerte le Mouvement associatif. En cause : les restrictions budgétaires, mais aussi les retards de paiement, la complexité administrative, la remise en cause des libertés associatives, l’augmentation des besoins sociaux…

Les associations jouent pourtant un rôle essentiel dans notre société : sans elles, moins de cohésion sociale, moins de prise en charge des plus démunis, de soins aux personnes âgées, de garde des jeunes enfants, d’accès aux activités sportives et culturelles…

Quelles sont les menaces qui pèsent sur les associations ? Quel est leur rôle dans la société ? Comment se mobiliser et agir pour préserver ces corps intermédiaires qui, bien souvent, pallient les défaillances de l’État-providence ?

Pour en discuter, nous recevrons Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif.

Cette rencontre, animée par Camille Dorival, directrice de la rédaction de Carenews, est organisée dans le cadre du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire, qui se tient à Bordeaux du 29 au 31 octobre 2025. Elle s’inscrit également dans le cadre du cycle « Inventer demain. Les rencontres de l’éco », organisé par la Mairie de Bordeaux, Alternatives Economiques et Carenews.

Rendez-vous le jeudi 30 octobre de 19h à 20h au Hangar 14, 115 quai des Chartrons, à Bordeaux.

Hangar 14 115 quai des Chartrons, Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans un contexte de rigueur budgétaire et de restriction des libertés associatives, l’action des associations est menacée. Comment agir pour préserver le rôle essentiel de ces corps intermédiaires ? associations