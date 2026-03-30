Fine Disco Party Bistrot Fine Anglet
Fine Disco Party Bistrot Fine Anglet vendredi 3 avril 2026.
Fine Disco Party
Bistrot Fine 61 rue Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Le Bistrot Fine vous donne rendez-vous pour une soirée disco festive et conviviale !
Au programme assiettes à partager, bières et vins vivants, et une ambiance musicale assurée par DJ Good Waves pour vous faire danser toute la soirée. Profitez aussi de l’happy hour de 18h30 à 19h30 pour bien démarrer.
Entre amis ou en famille, venez savourer, trinquer et vibrer au rythme du disco ! .
Bistrot Fine 61 rue Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09
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English : Fine Disco Party
L’événement Fine Disco Party Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet
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