Fine Disco Party Bistrot Fine Anglet

Fine Disco Party

Bistrot Fine 61 rue Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Le Bistrot Fine vous donne rendez-vous pour une soirée disco festive et conviviale !

Au programme assiettes à partager, bières et vins vivants, et une ambiance musicale assurée par DJ Good Waves pour vous faire danser toute la soirée. Profitez aussi de l’happy hour de 18h30 à 19h30 pour bien démarrer.

Entre amis ou en famille, venez savourer, trinquer et vibrer au rythme du disco ! .

Bistrot Fine 61 rue Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09

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English : Fine Disco Party

L’événement Fine Disco Party Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet