Fine en concert (côté Records) Supersonic Records Paris jeudi 16 octobre 2025.

Supersonic Records & Vedettes présentent…

Fine + Max Morton en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/B66574ec8f7f

SI VOUS AIMEZ / FOR FANS OF Mazzy Star, Princess Chelsea & Cocteau Twins

· FINE

(Dream folk pop / Copenhague, DEN)

Fine est une auteure-compositrice-interprète et productrice basée à Copenhague dont la musique mêle samples, instruments acoustiques et électriques dans un son crossover groovy et éthéré, à la fois familier et onirique.

Son premier album, Rocky Top Ballads (2024), transforme les expériences en chansons en découpant et en superposant les improvisations du groupe. Les mélodies et la voix s’y mêlent. L’album comprend une loose-wristed-head-bobbing batterie, un large éventail de sons de guitare, des riffs de basse, des atmosphères imprégnées de reverb, et des enregistrements sonores réels – le tout tissé avec la voix et les paroles uniques de Fine.

En concert, Fine remodèle son son hypnotique avec son groupe : Lola Hammerich à la guitare (Baby in Vain), Andreas Murga à la basse (Gorgeous) et Mads Muurholm à la batterie.

Fine a commencé tôt sa carrière, il y a plus de dix ans, avec le trio électronique danois Chinah, qui a sorti trois albums. Depuis, elle a coécrit pour New Jeans avec Erika de Casier et Smerz, a participé au Kanonschoir de Clarissa Connelly et a collaboré avec Astrid Sonne sous le nom de Coined.

ÉCOUTER

https://finefinefinefine.bandcamp.com/music

REGARDER

https://shorturl.at/o4K3A

AIMER

https://www.instagram.com/fineglindvad/

MAX MORTON

Max Morton est autrice-compositrice-interprète et artiste visuelle. Inspirée par le rock psychédélique, la soul et la culture underground, elle relie musique, cinéma et art pour créer un univers personnel et hypnotisant.

« Colors » son nouvel EP, composé en duo avec le multi-instrumentiste Maxime Riglet, transforme chaque chanson en une couleur, une étape sur le chemin de la guérison et une émotion inévitable à traverser. Ce voyage sonore invite à apprivoiser sa folie en partageant un thé avec ses démons lorsqu’ils sont trop insistants. Entre urgence et apaisement, l’EP est une danse dans un vertige maîtrisé, une ode brûlante à l’art de guérir.

ÉCOUTER

https://social.tunecore.com/linkShare?linkid=14fHuJYcHWJXou_9tmZ1rw

REGARDER

https://www.youtube.com/@max_morton_sound

AIMER

https://www.instagram.com/max_morton_

Jeudi 16 Octobre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 16,50€ / 20€ sur place

Ouverture de la billetterie le 25 avril à 10h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Fans de Mazzy Star, Princess Chelsea & Cocteau Twins, rendez-vous avec la pop éthérée de Fine ! Samples, instruments acoustiques et électriques sont mêlés dans un son groovy et onirique.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 16.50 EUR Public adultes.

