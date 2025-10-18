FINE FAUGÈRES ET GOURMANDISES Fos

FINE FAUGÈRES ET GOURMANDISES Fos samedi 18 octobre 2025.

FINE FAUGÈRES ET GOURMANDISES

Route de Gabian Fos Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : 2025-10-18

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

A l’heure du goûter, verticale de Fine Faugères du Domaine Ollier-Taillefer et accords gourmands.

Plusieurs millésimes présentés depuis 2000 en association avec quelques gourmandises sucrées.

La Fine Faugères est intimement lié à l’histoire de l’Appellation Faugères.

Françoise Ollier et l’Atelier du Bouilleur vous raconteront tout !

Limité à 30 personnes / 20€ par personne. Sur réservation.

N’hésitez pas à réserver dans un de nos restaurants Vignobles & Découvertes à proximité pour votre soirée

« Dame Jane » à Faugères 09 83 42 76 81

« Les Grands Vins du Terroir » à Faugères 04 67 23 69 91

« Le Relais des Oliviers » à Faugères 04 67 93 45 53

« Abbaye Sylva Plana » à Laurens 04 67 93 43 55

Vous souhaitez prolonger votre expérience ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité

« Gîte Les Fontanilles » à Cabrerolles 06 12 10 18 30

« Camping l’Oliveraie » à Laurens 04 67 90 24 36 .

Route de Gabian Fos 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 90 24 59

English :

At snack time, a vertical of Fine Faugères from Domaine Ollier-Taillefer and gourmet pairings.

Several vintages presented since 2000 in association with a few sweet treats.

Fine Faugères is intimately linked to the history of the Faugères appellation.

Françoise Ollier and l?Atelier du Bouilleur will tell you all about it!

Limited to 30 people / 20? per person. Reservations required.

German :

Zur Snackzeit eine Vertikale von Fine Faugères der Domaine Ollier-Taillefer und leckere Kombinationen.

Mehrere Jahrgänge seit 2000 in Kombination mit einigen süßen Leckereien.

Der Fine Faugères ist eng mit der Geschichte der Appellation Faugères verbunden.

Françoise Ollier und das Atelier du Bouilleur werden Ihnen alles darüber erzählen!

Begrenzt auf 30 Personen / 20? pro Person. Auf Reservierung.

Italiano :

All’ora del tè, una verticale di Fine Faugères del Domaine Ollier-Taillefer e abbinamenti gastronomici.

Diverse annate presentate a partire dal 2000 in abbinamento ad alcuni dolci.

Fine Faugères è intimamente legato alla storia della denominazione Faugères.

Françoise Ollier e l’Atelier du Bouilleur ve ne parleranno!

Limitato a 30 persone / 20 euro a persona. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

A la hora del té, una vertical de Fine Faugères del Domaine Ollier-Taillefer y maridajes gastronómicos.

Varias añadas presentadas desde 2000 en asociación con algunos dulces.

Fine Faugères está íntimamente ligado a la historia de la denominación Faugères.

Françoise Ollier y el Atelier du Bouilleur se lo contarán todo

Límite de 30 personas / 20 euros por persona. Imprescindible reservar.

