Fine Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 14:00 –

Gratuit : non 5 € / 10 € 5 € / 10 € Billetterie :www.lelieuunique.comau Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Concert Fine est une artiste issue de la scène alternative de Copenhague, aux côtés d’Astrid Sonne, Erika de Casier et ML Buch. Sa musique mêle folk, dream pop et textures électroniques pour créer un son groovy et éthéré, à la fois intime et onirique. Dans le cadre du Festival Variations

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/



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