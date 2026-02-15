Fine Party Soirée plaisirs coupables Bistrot Fine Anglet

Fine Party Soirée plaisirs coupables

Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

L’Hôtel Fine propose une soirée conviviale autour du thème des plaisirs coupables, mêlant plats régressifs et réconfortants, cocktails gourmands et ambiance musicale dansante.

Un verre ou un cocktail sera offert à la personne qui fera danser le plus de participants.

L’animation musicale sera assurée par Gooodwaves, pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. .

