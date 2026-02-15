Fine Party Soirée plaisirs coupables Bistrot Fine Anglet
Fine Party Soirée plaisirs coupables Bistrot Fine Anglet vendredi 27 février 2026.
Fine Party Soirée plaisirs coupables
Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
L’Hôtel Fine propose une soirée conviviale autour du thème des plaisirs coupables, mêlant plats régressifs et réconfortants, cocktails gourmands et ambiance musicale dansante.
Un verre ou un cocktail sera offert à la personne qui fera danser le plus de participants.
L’animation musicale sera assurée par Gooodwaves, pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. .
Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fine Party Soirée plaisirs coupables
L’événement Fine Party Soirée plaisirs coupables Anglet a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Anglet