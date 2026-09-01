FINI D’EN RIRE Lys-Haut-Layon
samedi 19 septembre 2026 · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
FINI D’EN RIRE
20 place St Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce documentaire retrace la mécanique d’une mise au silence qui en dit long sur l’état réel de la liberté d’expression dans l’audiovisuel français.
.
20 place St Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This documentary examines the mechanics of a silencing campaign that speaks volumes about the true state of freedom of expression in French broadcasting.
L’événement FINI D’EN RIRE Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Lys-Haut-Layon (Maine-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine à Lys-Haut-Layon Vihiers Lys-Haut-Layon 19 septembre 2026
- Exposition locale, Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon 19 septembre 2026
- À la découverte des talents et du patrimoine local, Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon 19 septembre 2026
- Randonnée Semi-Nocturne LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Lys-Haut-Layon 19 septembre 2026
- Une journée entre arts et patrimoine au cœur des Cerqueux-Sous-Passavant, Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella, Lys-Haut-Layon 20 septembre 2026