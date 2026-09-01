Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

FINI D’EN RIRE

20 place St Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ce documentaire retrace la mécanique d’une mise au silence qui en dit long sur l’état réel de la liberté d’expression dans l’audiovisuel français.

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20 place St Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com

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English :

This documentary examines the mechanics of a silencing campaign that speaks volumes about the true state of freedom of expression in French broadcasting.

L’événement FINI D’EN RIRE Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Choletais