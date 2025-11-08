« Fini l’été » une performance de Bérénice Nouvel Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion du finissage de l’exposition Peins-mi et peins-moi sont sur un tableau le samedi 8 novembre, Bérénice Nouvel activera son rituel saisonnier Fini l’été pour une nouvelle édition.Une œuvre roulante viendra marquer la clôture de l’exposition et de l’été dans une ambiance à la fois joyeuse et mélancolique. Des canettes produites en édition limitée (multiples d’artiste à boire sur place ou à emporter) seront distribuées gratuitement aux personnes présentes.

Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 44200