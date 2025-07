Finis Terra Projection Médiathèque Bazouges-la-Pérouse

Finis Terra Projection

Médiathèque 31 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 21:30:00

2025-09-19

Sur un îlot désertique de Bretagne, quatre pêcheurs de goémons travaillent l’été dans un complet isolement.

Durant une bagarre, Jean-Marie blesse son camarade Ambroise, qui ne peut plus travailler. Sans communication possible avec Ouessant, Jean-Marie décide de le charger sur sa barque et lutte contre la mer pour l’emmener sur l’île. Pendant ce temps, le médecin d’Ouessant, inquiet de leur silence, part en voilier à leur rencontre.

Le dernier film muet de Jean Epstein (1929), à la fois poétique, fantastique et merveilleux.

Public ados et adultes.

Durée 1h22

Focus classique du cinéma dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Médiathèque 31 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

