Finissage de l’exposition Collages & Pop Culture Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle PARIS

Venez découvrir une exposition de collages inspirés des grandes figures de la pop culture : cinéma, musique, héros cultes et icônes populaires, revisités de façon créative et originale.

Présentée en collaboration avec Paris Collage Collective et le festival BAM!, cette exposition réunit un best of de collages sélectionnés parmi près de 500 propositions venues du monde entier. Un voyage visuel accessible à toutes et tous, entre images familières et créations surprenantes.

Venez assister au final de l’exposition Collages et Pop Culture au Centre Paris Anim’ Rachid Taha.

Le mardi 27 janvier 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/post/collages-et-pop-culture +33142051839 cparachidtaha@actisce.org



