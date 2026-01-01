Finissage de l’exposition de Philippe Louisgrand Histoire de La Villa Balthazar Valence

Finissage de l’exposition de Philippe Louisgrand Histoire de

La Villa Balthazar 3 place louis le cardonnel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Venez assister au finissage de cette exposition en présence de l’artiste Philippe Louisgrand.

.

La Villa Balthazar 3 place louis le cardonnel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 78 71 events@lavillabalthazar.fr

English :

Come and attend the exhibition?s closing in the presence of artist Philippe Louisgrand.

