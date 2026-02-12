Finissage de l’exposition Inspiration végétale Maison du Lieutenant Servoz
Finissage de l’exposition Inspiration végétale Maison du Lieutenant Servoz samedi 7 mars 2026.
Finissage de l’exposition Inspiration végétale
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 16:30:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
L’exposition “Inspiration végétale” s’achève après 18 mois d’échanges entre nature et création. Un finissage à la Maison du Lieutenant pour dévoiler les nouvelles actualités de l’artiste. Puis place à un after électro pour célébrer la fin de saison.
.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The exhibition ?Inspiration végétale? comes to an end after 18 months of exchanges between nature and creation. A finissage at the Maison du Lieutenant to unveil the artist?s latest news. Then an electro after-party to celebrate the end of the season.
L’événement Finissage de l’exposition Inspiration végétale Servoz a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc