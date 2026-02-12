Finissage de l’exposition Inspiration végétale Maison du Lieutenant Servoz

Finissage de l’exposition Inspiration végétale

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

L’exposition “Inspiration végétale” s’achève après 18 mois d’échanges entre nature et création. Un finissage à la Maison du Lieutenant pour dévoiler les nouvelles actualités de l’artiste. Puis place à un after électro pour célébrer la fin de saison.

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The exhibition ?Inspiration végétale? comes to an end after 18 months of exchanges between nature and creation. A finissage at the Maison du Lieutenant to unveil the artist?s latest news. Then an electro after-party to celebrate the end of the season.

L’événement Finissage de l’exposition Inspiration végétale Servoz a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc