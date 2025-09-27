Finissage de l’exposition Métal Hurlant – 50 ans et déjà immortel ! Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing

Finissage de l’exposition Métal Hurlant – 50 ans et déjà immortel ! Samedi 27 septembre, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

gratuit

Début : 2025-09-27T14:00:00 – 2025-09-27T21:00:00

Fin : 2025-09-27T14:00:00 – 2025-09-27T21:00:00

Une journée exceptionnelle pour (re)découvrir les talents d’aujourd’hui des Humanoïdes Associés et célébrer ensemble les 50 ans de ce magazine mythique.

À cette occasion, trois auteurs emblématiques de Métal Hurlant seront présents pour échanger avec vous tout au long de la journée : Lolita Couturier, Richard Guérineau et Jorg de Vos.

14h – Conférence Métal Hurlant aujourd’hui

Venez écouter trois auteurs de Métal Hurlant vous parler de leur travail et de leurs inspirations !

16h – Blind test

En plus d’être auteurs de bande dessinée, ils ont un talent caché : en quelques traits bien placés, ils peuvent faire deviner n’importe quelle chanson ! Venez tester vos connaissances musicales lors de ce live dessiné unique en son genre.

17h15 – Battle dessinée

Dans une bataille épique, Lolita Couturier, Richard Guérineau et Jorg de Vos croiseront le fer… ou plutôt le crayon ! En live, ils s’affronteront pour nourrir notre soif d’imaginaire.

18h00 – Dédicaces

En partenariat avec Le Furet du Nord

Petite restauration et bar !

Ces évènements sont inscrits dans le cadre de la saison Fiesta de lille300

Ouverture de l’exposition jusque 21h00.

Maison Folie Hospice d'Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing

Venez partager ensemble les dernières heures de l’exposition Métal Hurlant – 50 ans et déjà immortel !

