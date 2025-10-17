Finissage de l’exposition Musique ! Tradition Nivernais Morvan Musée Auguste Grasset Varzy

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

2025-10-17

FINISSAGE DE L’EXPOSITION MUSIQUE ! TRADITION EN NIVERNAIS MORVAN En lien avec l’exposition temporaire Musique ! Tradition en Nivernais Morvan, et afin de clore cette dernière, nous vous proposons une veillée jouée et racontée autour des musiques traditionnelles en Nivernais-Morvan

J. F. Maxou HEINTZEN et Philippe POULET, auteurs des deux livraisons de la Camosine sur ce sujet… connaissent la musique ! Tous les deux instrumentistes, et infatigables chercheurs-collectionneurs d’antiquités musicales, ils vous proposent une veillée le vendredi 17 octobre 2025 à 19h Entrée libre .

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 72 03 musees@nievre.fr

