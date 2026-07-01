Finissage et conférence, Villa Bernasconi, Lancy

Informations pratiques

Finissage et conférence Dimanche 5 juillet, 16h00 Villa Bernasconi

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Conférence d’Anita Kirppis à 16h

À l’occasion du finissage de l’exposition Más acá de lo (ir)real,Anita Kirppis présente une conférence inspirée d’un slogan de rap des années 1990, This is for the Raza, du rappeur chicano Kid Frost, qui retrace la culture musicale dans laquelle elle a grandi.

À travers les mouvements et les évolutions du spanglish, elle aborde l’influence de l’immigration latino-américaine aux États-Unis dans les années 1980 et 1990, ainsi que l’essor mondial de la musique dite « latine ».

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Anita Kirppis____, DJ basée à Genève et d’origine salvadorienne, incarne un univers musical underground, hybride et résolument décolonial.

En remettant les sons afro-latins, la techno, l’EDM et la dancehall sur un pied d’égalité, elle questionne les hiérarchies musicales héritées du colonialisme et redonne leur pleine légitimité à des sonorités trop longtemps marginalisées ou effacées. Vivant sa musique comme son identité d’eurolatina — sans limite ni censure — elle déconstruit les stéréotypes et les frontières imposées entre musiques « légitimes » et « populaires ». Son son, aussi profond que joyeux, est un acte politique autant qu’une invitation à la transe collective.

Exposition du 6 mai au 5 juillet 2026

Horaires d’ouverture:

mercredi – dimanche

14h – 18h

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Grand-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève

Finissage de l’exposition *Más acá de lo (ir)real* et conférence ‘This is for the Raza’ d’Anita Kirppis

Villa Bernasconi