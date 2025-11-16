Finissage exposition Clélia Berthier le 4 bis Château-Gontier-sur-Mayenne

Finissage exposition Clélia Berthier le 4 bis Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 16 novembre 2025.

Finissage exposition Clélia Berthier

le 4 bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

RDV et rencontres !

RDV et rencontres

dimanche 16 novembre 2025 16h00

Le 4bis Pôle culturel les Ursulines

Profitez d’un temps privilégié avec l’artiste au sein de son exposition pour échanger sur ses œuvres, son rapport au lieu et les techniques utilisées.

Entrée gratuite

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .

le 4 bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

Meet and greet!

German :

RDV und Begegnungen!

Italiano :

Date e incontri!

Espanol :

Fechas y reuniones

L’événement Finissage exposition Clélia Berthier Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-10-20 par SUD MAYENNE