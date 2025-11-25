Finissage exposition Cocktailarium 20mille Nantes

Finissage exposition Cocktailarium 20mille Nantes mardi 25 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 18:00 – 21:30

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public

???? Et si nos verres devenaient des aquariums, qu’est-ce qu’on y trouverait ?À travers dessins et collages, j’imagine de nouveaux univers peuplés de poissons évoluant au milieu d’eaux acidulées où baignent citrons, menthe et algues.???? Venez plonger au cœur d’aquariums un peu particuliers, nés de la fusion entre deux mondes aquatiques qui n’étaient pas faits pour se rencontrer : les cocktails et les poissons.Finissage exposition le 25 novembre ! C’est bien en 2025 :)–––Alix Rebora, designer graphique et illustratrice, nous fait l’honneur d’inaugurer l’espace exposition au sein du petit tiers-lieu : le 20 mille avec l’association Ô P’tits Coins. Vous êtes donc tou·te·s convié·e·s au vernissage le 25 septembre à partir de 18h. Verres et grignotis offerts pour l’occasion !

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/vernissage-exposition-cocktailarium