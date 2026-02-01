Finissage Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Finissage Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon samedi 7 février 2026.
Finissage Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 16:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Venez rencontrer Agathe Breton pour la clôture de son exposition au Kaïflo.
Exposition de peinture proposée par Agathe Breton du 8 janvier au 8 février.
Entrée libre. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet Agathe Breton for the closing of her exhibition at Kaïflo.
L’événement Finissage Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-02-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis