Finissage Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Finissage Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez rencontrer Agathe Breton pour la clôture de son exposition au Kaïflo.

Exposition de peinture proposée par Agathe Breton du 8 janvier au 8 février.

Entrée libre. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Come and meet Agathe Breton for the closing of her exhibition at Kaïflo.

