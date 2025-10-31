Finsit’aire de jeux Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern

Finsit’aire de jeux

Rue René Le Berre Halle Raphalen Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 00:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

L’association Bigoudice et la mairie de Plonéour-Lanvern relancent le célèbre festival de jeux du Finistère sud !

Initiations à tous types de jeux de société plateau, carte à collectionner, figurines, jeu de rôle, … adaptés à tous les âges et pour tout niveau !

Différentes activités seront aussi proposées comme une enquête party, des escape games, ainsi que des tournois.

Éditeurs, artisans et illustrateurs présenteront leurs créations (dont des prototypes inédits !)

Les festivaliers pourront aussi voter pour le prix des Z’illus, qui récompense le plus beau jeu de l’année.

L’équipe de Finist’aire de jeux vous attend nombreuses et nombreux !

Restauration et buvette sur place. .

