FIONA GELIN TEL PERE TELLE FILLE Cinéma Vox Fréjus

FIONA GELIN TEL PERE TELLE FILLE Cinéma Vox Fréjus vendredi 26 septembre 2025.

FIONA GELIN TEL PERE TELLE FILLE

Cinéma Vox 3 Pl. Agricola Fréjus Var

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

Date(s) :

2025-09-26

Tel père, telle fille…

Un spectacle plein d’émotions et de sensations, à fleur de peau pour les amoureux du cinéma et de la poésie…

.

Cinéma Vox 3 Pl. Agricola Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 13 23 04

English :

« Like father, like daughter »

« A show full of emotions and sensations, for lovers of cinema and poetry?

German :

« Wie der Vater, so die Tochter?

« Eine Aufführung voller Emotionen und Empfindungen, die unter die Haut geht, für Liebhaber des Kinos und der Poesie… »

Italiano :

« Tale padre, tale figlia »

« Uno spettacolo ricco di emozioni e sensazioni, per gli amanti del cinema e della poesia?

Espanol :

« De tal palo, tal astilla »

« Un espectáculo lleno de emociones y sensaciones, para amantes del cine y la poesía… »

L’événement FIONA GELIN TEL PERE TELLE FILLE Fréjus a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de Fréjus