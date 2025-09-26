FIONA GELIN TEL PERE TELLE FILLE Cinéma Vox Fréjus
FIONA GELIN TEL PERE TELLE FILLE
Cinéma Vox 3 Pl. Agricola Fréjus Var
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 21:30:00
2025-09-26
Tel père, telle fille…
Un spectacle plein d’émotions et de sensations, à fleur de peau pour les amoureux du cinéma et de la poésie…
Cinéma Vox 3 Pl. Agricola Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 13 23 04
English :
« Like father, like daughter »
« A show full of emotions and sensations, for lovers of cinema and poetry?
German :
« Wie der Vater, so die Tochter?
« Eine Aufführung voller Emotionen und Empfindungen, die unter die Haut geht, für Liebhaber des Kinos und der Poesie… »
Italiano :
« Tale padre, tale figlia »
« Uno spettacolo ricco di emozioni e sensazioni, per gli amanti del cinema e della poesia?
Espanol :
« De tal palo, tal astilla »
« Un espectáculo lleno de emociones y sensaciones, para amantes del cine y la poesía… »
